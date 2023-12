Αθλητικά

Super League - Μαρινάκης: πρόταση μομφής από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν εγγράφως οι 4 ΠΑΕ για τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού. Τι ζητούν ενόψει του νέου Δ.Σ. που συγκαλείται την Τρίτη.

-

Πρόταση μομφής κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη ώστε να μην είναι πλέον πρόεδρος της Super League κατέθεσαν εγγράφως οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης.

Με κοινή επιστολή οι ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη, προέδρου της διοργανώτριας αρχής, ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη συγκεκριμένη θέση.

Για να γίνει αποδεκτή η πρόταση μομφής απαιτείται η πλειοψηφία των μελών. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χάνει και τη θέση του αντιπροέδρου στην ΕΠΟ, την οποία κατέχει ο εκάστοτε πρόεδρος της Λίγκας.

Η πρόταση μομφής θα συζητηθεί στην προγραμματισμένη για την Τρίτη, (12/12) συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Super League, που θα ξεκινήσει στις 15:00.

Η κίνηση γίνεται στον απόηχο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.





Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης - 18χρονος: Εκτοξεύτηκε και δεύτερη φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού

Ηράκλειο - Αλλεργικό σοκ: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Θεσσαλονίκη - Σκυλιά: Πάνω από 50 τραύματα είχε η 50χρονη