Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Μητσοτάκης - Ερντογάν στα βήματα Βενιζέλου και Ατατούρκ;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου αποκρυπτογραφούν την αλλαγή στάσης του Τούρκου Προέδρου και συζητούν για το τι μέλλει γενέσθαι στο Κυπριακό.

-

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την διπλωματική στροφή του Τούρκου Προέδρου κατά την επίσκεψη του στην Ελλάδα και όσα αυτή κρύβει ή μπορεί να φέρει σε «ανοιχτά μέτωπα» των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «Τί άλλαξε ξαφνικά και ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε στροφή 180 μοιρών προσεγγίζοντας την Ελλάδα. Η σημασία της Διακήρυξης Φιλίας που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες και που κανείς δεν το είχε προβλέψει. Γιατί έπεσαν όλοι έξω στις προβλέψεις τους και πως λειτούργησε η διπλωματία. Και τί θα γίνει τώρα με το Κυπριακό;».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης - 18χρονος: Εκτοξεύτηκε και δεύτερη φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού

Ηράκλειο - Αλλεργικό σοκ: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Θεσσαλονίκη - Σκυλιά: Πάνω από 50 τραύματα είχε η 50χρονη