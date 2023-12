Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς "Παγιδευμένοι", στον ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση από το επεισόδιο της Δευτέρας.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Πόσες μάχες έχουν χαθεί στο τελευταίο λεπτό;

Πόσο δραματικά μπορεί να αλλάξει η ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη;

Sneak preview:

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 21

Η ανακάλυψη του Δημήτρη, της Άννας, του Σταύρου και του Ανδρέα ρίχνει φως στον θάνατο του Παναγιώτη, καταρρίπτοντας κάθε υποψία ότι ο Δημήτρης τον σκότωσε από πρόθεση. Ταυτόχρονα, Η έρευνα της οικογένειας της Άννας και του Δημήτρη είναι κοντά στις αποδείξεις για την ενοχή του Παναγιώτη.

Ένα κλειδί που θα βρεθεί, ανοίγει την πόρτα στο κέντρο σχεδιασμού των εγκλημάτων του πηγαδιού. Θα βρεθούν στοιχεία για την ενοχή του Παναγιώτη;

Κι ενώ όλοι ασχολούνται με την ενοχή του Παναγιώτη, ο Θοδωρής θα μάθει κάτι πολύ σημαντικό για τον Άκη. Η ώρα για την τελική αναμέτρηση μαζί του έφτασε. Μόνο που σε αυτήν την αναμέτρηση δεν θα ‘ναι μόνο οι δυο τους. Μετά απ’ αυτή τη συνάντηση, τίποτα δεν θα ‘ναι πια το ίδιο και η ζωή όλων θα αλλάξει δραματικά.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi





Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια - Κάμερες: Παρακολουθούσε και τη νεαρή κόρη της γυναίκας του

Γυναικοκτονία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του 200 φορές!

Super League - Μαρινάκης: πρόταση μομφής από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη

Gallery