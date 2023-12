Κοινωνία

Missing alert: Συναγερμός για την εξαφάνιση 12χρονης

Αγωνία για την τύχη 12χρονης, Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης από το Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 10/12/2023 , και ώρα 18:00, εξαφανίστηκε από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης , η Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) , 12 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) στις 11/12/2023 και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS. Η Χάουρα (ον.) Σαλίμ (επ.) έχει μακριά μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,60 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

