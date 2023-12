Πολιτική

Μπελέρης: Ο Ράμα θέλει να κρατήσει φυλακισμένο τον Δήμαρχο Χειμμάρας

Τι δήλωσε ο Φρ. Μπελέρης, ενώπιον του δικαστηρίου, που για ακόμη μια φορά απέρριψε το αίτημα του για άδεια, προκειμένου να ορκιστεί Δήμαρχος Χειμμάρας.

Λάβρος για ακόμη μια φορά κατά του Έντι Ράμα και της αλβανικής Δικαιοσύνης ήταν ο Φρ. Μπελέρης, ο οποίος προχώρησε σε δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου, στο πλαίσιο της εξέτασης του αιτήματος του για χορήγηση ολιγόωρης άδειας για να ολοκληρώσει την ορκωμοσία του και να αναλάβει καθήκοντα Δημάρχου Χειμμάρας.

Ο Μπελέρης, ενώπιον της έδρας, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στην Αλβανία, Πωλίνα Κολοκοτρώνη, είπε ό,τι «Ο πρωθυπουργός και η σπείρα του ευτελίζουν τη διαδικασία και προκαταβάλλουν τις αποφάσεις. Οι δικαστές φοβούνται να εκφραστούν και να πάρουν αποφάσεις, κάποιοι παραιτούνται, άλλοι χρονοτριβούν, το Ανώτατο Δικαστήριο με το ζόρι έδωσε δικάσιμο για αυτήν την υπόθεση. Δεν έχω ζητήσει τη δική σας ψήφο, αλλά των κατοίκων της Χειμάρρας και αυτοί αποφάσισαν ποιος θα τους κυβερνήσει, όχι ο πρωθυπουργός, όχι εσείς».

Απευθυνόμενος στους δικαστές, ο Φρ. Μπελέρης τόνισε «Δεν ζητώ την εξαίρεσή σας, όχι γιατί σας εμπιστεύομαι, αλλά γιατί όποιος και να είναι στη θέση σας, την ίδια σκηνοθετημένη απόφαση θα λάβει. Είμαι εκλεγμένος δήμαρχος και δεν μου δίνεται τη δυνατότητα να ορκιστώ. Ο πρωθυπουργός με τις παρεμβάσεις του αποδεικνύει ότι θέλει να κρατήσει φυλακισμένο τον Δήμαρχο της Χειμάρας».

Έξω απο το δικαστήριο ειναι συγκεντρωμένοι συγγενείς του Μπελέρη και πλήθος ομογενών, που δυσαρεστήθηκε μετά και την νέα απόρριψη από το δικαστήριο του αιτήματος για χορήγηση άδειας στον Μπελέρη.

Έχουν παρέλθει 8 μήνες από την εκλογή του, παρόλα αυτά παραμένει προφυλακισμένος και στη θέση του δημάρχου παραμένει ο ηττημένος υποψήφιος του Έντι Ράμα. Στην προηγούμενη δίκη, στις 4 Δεκεμβρίου, ήταν εμφανές πως η έδρα επιθυμούσε διακαώς την αναβολή της δίκης, καθώς με αστείες προφάσεις προσπαθούσε να κατευθύνει προς αυτή την κατεύθυνση τους εκπροσώπους των φυλακών, κάτι που τελικά πέτυχε.

Η υπόθεση της ορκωμοσίας Μπελέρη έφτασε στις δικαστικές αίθουσες του δικαστηρίου κατά της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (SPAK), ύστερα από παρέμβαση του ανωτάτου δικαστηρίου της Αλβανίας, που κλήθηκε να αποφασίσει ποιο όργανο είναι αρμόδιο για να εξετάσει το αίτημα. Το συγκεκριμένο δικαστήριο δύο φορές κατά το παρελθόν είχε δηλώσει αναρμόδιο για το θέμα, ενώ το ίδιο έχει επιφορτιστεί με την εκδίκαση της βασικής υπόθεσης περί εκλογικής διαφθοράς και εξαγοράς ψήφων.

Όπως γράφει το himara.gr, στο μεταξύ στην Αλβανία πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η άδεια ορκωμοσίας του Μπελέρη είναι θέμα πολιτικής απόφασης και όχι ζήτημα της δικαιοσύνης. Αρκετοί πολιτικοί συντάκτες και αναλυτές ακόμη και σε τηλεοπτικά πάνελ φιλοκυβερνητικών μέσων, υποστηρίζουν σθεναρά αυτή την άποψη, αδειάζοντας τον Αλβανό πρωθυπουργό ο οποίος από τη μια προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τα όργανα της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης» λέγοντας πως αυτά θα αποφασίσουν και από την άλλη με δημόσιες τοποθετήσεις του προσπαθεί να τα κατευθύνει δίνοντας γραμμή πως το αίτημα Μπελέρη θα πρέπει να απορροφηθεί.





