Basket League: Ο Ολυμπιακός πέρασε με... περίπατο από την Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός έκανε όλα όσα χρειαζόταν για να περάσει με άνεση απ’ την Καρδίτσα και να κάνει συντήρηση δυνάμεων ενόψει του αγώνα με τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πάτησε... γκάζι όποτε χρειάστηκε απέναντι στην Καρδίτσα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Basket League και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στο τελικό 83-54 στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-1. Με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ -ο οποίος «έγραψε» ένα εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ με 21 πόντους και 21 ριμπάουντ (!)- και «ζεστούς» τους Αϊζάια Κάνααν (16π.) και Λουκ Σίκμα (12π.), οι Πειραιώτες πήραν εξαρχής ένα μεγάλο προβάδισμα το οποίο ανέβασαν προοδευτικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, απέναντι στην ουραγό της Λίγκας Καρδίτσα που «έπεσε» στο 1-9.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 28-44, 41-65, 54-83

Ο Ολυμπιακός μπήκε σοβαρά απ’ την αρχή του αγώνα και με όπλο την καλή άμυνά του και το «τρέξιμό» του στην επίθεση, πήρε γρήγορα ένα καλό προβάδισμα, το οποίο δεν έδωσε στην Καρδίτσα κανένα περιθώριο... αμφισβήτησης.

Με μεγάλο ροτέισον απ’ τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος μοίρασε το χρόνο στους παίκτες του, ο Ολυμπιακός έκανε όλα όσα χρειαζόταν για να περάσει με άνεση απ’ την Καρδίτσα και να κάνει συντήρηση δυνάμεων ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (15/12) με τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη Euroleague.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν απόλυτος κυρίαρχος και στις δύο πλευρές του παρκέ με ένα εμφατικό νταμπλ-νταμπλ, ενώ η ευστοχία του Κάνααν απ’ τα 6,75μ (4/7τρίπ.) έδωσε την ευκαιρία στους Πειραιώτες να μεγαλώνουν διαρκώς τη διαφορά τους.

Στις όμορφες στιγμές του αγώνα στο κατάμεστο «Γιάννης Μπουρούσης» ήταν το φάουλ που έκανε στο φινάλε ο Λούντζης στον 16χρονο Κωνσταντίνο Πηλίτση της Καρδίτσας προκειμένου να σημειώσει τους πρώτους πόντους του στην Basket League. Κίνηση που έκανε απ’ την πλευρά των γηπεδούχων κι ο Χρηστίδης αμέσως μετά για να πάρει μία επίθεση κι ο «ρούκι» του Ολυμπιακού Αναστασιος Ροζακέας.

Διαιτητές: Μαγιογιάννης, Κωνσταντινίδου, Ταρενίδης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 5, ΜακΚάλουμ 9 (2). Μπιουκάναν 10, Κλάσεν 12 (4), Αβδάλας 4, Καπετάκης, Πηλίτσης 2, Μαλέλης, Δίπλαρος 2, Χρηστίδης 2, Τσούκας, Σάιμπερτ 8 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1), Κάνααν 16 (4), Φαλ 2, Μπραντζέικις 3 (1), Σίκμα 12, Λούντζης 6, Λαρεντζάκης 11 (2), Ροζακέας, Πάπας 5 (1), Μιλουτίνοφ 21 (21ρ.), Τανούλης 2.

