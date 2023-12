Κόσμος

Ισραήλ - Χαμάς: σφοδρές μάχες στη Γάζα

Συνεχίζονται οι μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, που βρίσκεται στα "πρόθυρα διάλυσης".

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα να εντείνει όπως λέει την «πίεση» στη Χαμάς, που κατ’ αυτόν βρίσκεται στα «πρόθυρα διάλυσης», στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι εχθροπραξίες τρέπουν τον άμαχο πληθυσμό σε φυγή, εν μέσω της ολοένα πιο απελπιστικής ανθρωπιστικής κατάστασης.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έκανε λόγο τη νύχτα για σφοδρές μάχες στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για φονικές αεροπορικές επιδρομές σε νότιους τομείς της μικρής παλαιστινιακής περιοχής υπό πολιορκία.

Χθες έγιναν πολυάριθμα πλήγματα στη Χαν Γιούνις, νέο επίκεντρο των μαχών, και στη Ράφα, πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο όπου έχουν στήσει πρόχειρους καταυλισμούς δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές.

Ο Γιοάβ Γκάλαντ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, υποστήριξε σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε από ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα ότι η Χαμάς «βρίσκεται σε σημείο διάλυσης», καθώς ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, καταλαμβάνει «τα τελευταία της προπύργια».

«Το γεγονός πως κόσμος παραδίδεται (...) επιταχύνει την επιτυχία μας και αυτό θέλουμε, να προχωρήσουμε γρήγορα», υπερθεμάτισε στη Χαν Γιούνις ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί, διαβεβαιώνοντας ότι ότι ο στρατός θα «εντείνει» τις επιχειρήσεις του στον νότο και θα εδραιώσει την παρουσία του στον βορρά.

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς, που διανύει σήμερα την 67η ημέρα του, ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτοί και άλλοι 240 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο, 137 από τους οποίους παραμένουν σε αιχμαλωσία, έπειτα από την ανακωχή που επέτρεψε να απελευθερωθούν πάνω από 100 όμηροι, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, πάνω από 18.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι.

Από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεών του, ο Τσαχάλ λέει πως έχει υποστεί κάπου εκατό απώλειες.

Σκηνικό «Αποκάλυψης»

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι «αποκαλυπτική», δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ, σύμφωνα με τον οποίο το επίπεδο της καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακο είναι συγκρίσιμο με, αν όχι «υψηλότερο» από, αυτό που υπέστη η Γερμανία στα τελευταία στάδια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά τον ΟΗΕ, πάνω από τα μισά σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου έχουν εκτοπιστεί 1,9 εκατ. άνθρωποι, με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού.

«Ολοένα περισσότεροι άνθρωποι δεν τρώνε για μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες (...) Στον κόσμο λείπουν τα πάντα», τόνισε ο διευθυντής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, οι εκτοπισμένοι στη Ράφα είναι αντιμέτωποι «με καταστροφικές συνθήκες» σε συνθήκες «υπερπληθυσμού», τόσο «στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό» στις τοποθεσίες όπου έχουν καταφύγει.

«Δεν υπάρχει υγιεινή, δεν υπάρχει τροφή, ούτε νερό», έλεγε η Σαμάρ Σαλχούμπ, 18 ετών, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει πρόσβαση σε σερβιέτες και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί «κουρέλια».

«Πήγαμε από τη Γάζα στη Χαν Γιούνις, μετά ήρθαμε στη Ράφα. Κάθε βράδυ βομβαρδίζουν και καταστρέφουν σπίτια. Λένε πως η Ράφα είναι ασφαλής τοποθεσία. Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία», τόνισε η Ουμ Μοχάμεντ αλ Τζάμπρι, 56 ετών, που έχασε επτά από τα έντεκα παιδιά της σε αυτόν τον πόλεμο.

Βοήθεια χωρίς κατάπαυση του πυρός;

Ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις απευθύνουν εκκλήσεις στο Ισραήλ να επιτρέψει να εισέλθει περισσότερη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ισραηλινές αρχές αντιτείνουν πως θέλουν να ελέγχουν τα φορτηγά που μπαίνουν και βγαίνουν από τον θύλακο.

Χθες βράδυ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως δημιουργεί άλλα δυο σημεία ελέγχου για την επιθεώρηση των φορτηγών πριν από την είσοδό τους στη Γάζα μέσω της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, μέτρο που κατ’ αυτόν θα μπορούσε να «διπλασιάσει» την ποσότητα της βοήθειας που περνά.

Η ανακοίνωσή του έγινε πριν από την έκτακτη συνεδρίαση σήμερα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, μετά το αμερικανικό βέτο την Παρασκευή στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλούσε να κηρυχθεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

Η ΓΣ, οι αποφάσεις της οποίας δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ενδέχεται να εγκρίνει ψήφισμα το οποίο εκφράζει ανησυχία για την «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας» και «απαιτεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», προστασία των αμάχων, πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Συνεχίζουμε να μην υποστηρίζουμε την κατάπαυση του πυρός, διότι αυτό θα σήμαινε ότι η Χαμάς θα διατηρούσε τον έλεγχο στη Γάζα, αλλά υποστηρίζουμε απολύτως επιπρόσθετες ανθρωπιστικές παύσεις», είπε χθες σε δημοσιογράφους ο Τζον Κέρμπι, ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Με τον όρο «ανθρωπιστική παύση» περιγράφτηκε η ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου στη Λωρίδα της Γάζας που συμφώνησαν τα μέρη κατόπιν διαπραγμάτευσης με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Στο βόρειο μέτωπο

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζα συνεχίζει να ανεβάζει την ένταση και στην υπόλοιπη περιοχή. Στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά, λιβανικό σιιτικό κίνημα, σύμμαχο του Ιράν και της Χαμάς.

Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε «ανήσυχη» χθες Δευτέρα μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Washington Post κατά το οποίο ο στρατός του Ισραήλ χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου αμερικανικής κατασκευής σε πλήγματα του πυροβολικού στον νότιο Λίβανο τον Οκτώβριο.

Παράλληλα ο Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του Ισραήλ, συζήτησε χθες με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για τις «αυξανόμενες επιθέσεις» της Χεζμπολά και την ανάγκη το Ισραήλ να «εξαλείψει αυτή την απειλή».

Πέραν του Λιβάνου, έγιναν δύο επιθέσεις στο Ιράκ και στη Συρία με στόχους στρατιωτικές βάσεις στις οποίες σταθμεύουν δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, ανέφερε αξιωματικός του στρατού των ΗΠΑ.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα ιρακινών φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που εξοργίζει η αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ.

Ενώ στο στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμπ, πύραυλος κρουζ, που εκτοξεύθηκε από περιοχή της Υεμένης υπό τον έλεγχο των σιιτών ανταρτών Χούθι, έπληξε το υπό σημαία Νορβηγίας δεξαμενόπλοιο Strinda, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές, πάντως όχι απώλειες στις τάξεις του πληρώματός του, ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.

