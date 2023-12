Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο δάμασε… τους ταύρους

Με κορυφαίο τον Greek freak, οι Μπακς έβγαλαν αντίδραση μετά τον χαμένο ημιτελικό και πήραν μια δύσκολη νίκη στην παράταση, επί των Μπουλς.

Η επόμενη μέρα των Μπακς (16-7) μετά την ήττα στον ημιτελικό του In-Season Tournament ήταν αναμενόμενο να κρύβει... παγίδες. Οι Μπουλς (9-15) τους έβαλαν όλα τα προβλήματα που μπορούσαν να τους θέσουν, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν τελικά αυτός που τους οδήγησε στη νίκη με 133-129.

Ο Greek Freak πραγματοποίησε ακόμα μία σούπερ εμφάνιση και βοήθησε την ομάδα του να ξαναμπεί στις σωστές ράγες. Ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους (9/13 2π.), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, χάρισε τη 16η νίκη στα «ελάφια».

Στους 19 πόντους σταμάτησαν οι Μπίσλεϊ και Λόπεζ, άλλους 14 είχε ο Λίλαρντ με 9 ασίστ αλλά και άθλια ποσοστά (1/8 2π., 2/9 3π.) με τους Πόρτις και Μίντλετον να προσθέτουν 19 και 13 αντίστοιχα. Ο Κόμπι Γουάιτ είχε 33 πόντους για τους Μπουλς, δίνοντας αρκετές βοήθειες στον ΝτεΡόζαν, με τους «ταύρους» να μένουν ανταγωνιστικοί χωρίς ΛαΒίν και Καρούζο.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-32, 74-65, 91-89, 118-118 κ.δ., 133-129

Πηγή: gazzeta.gr

