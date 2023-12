Κοινωνία

Επίθεση σκύλων - Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία της 50χρονης

Τι ώρα και πού, θα κληθούν οι άνθρωποι της οικογένειας του θύματος, να το συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Το τελευταίο αντίο στο 50χρονο θύμα της άγριας επίθεσης σκύλων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης θα πουν την Τρίτη, συγγενείς, φίλοι και γνωστή της άτυχης γυναίκας.

Η κηδεία της ιδιαίτερα δημοφιλούς και αγαπητής γυναίκας, θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί από τον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικόλαου στο χωριό της.

Εν τω μεταξύ, σοκ προκαλούν τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την επίθεση σύμφωνα με την οποία η 50χρονη δέχθηκε δεκάδες δαγκωματιές σε όλο της το σώμα και έφερε πολλαπλά πλήγματα σε όλη την επιφάνεια του κορμιού της, από την επίθεση των τριών μεγαλόσωμων σκύλων.

Ο δικηγόρος του 37χρονου κηδεμόνα των σκύλων Χρήστος Πατούνας, υποστήριξε ότι οι τα σκυλιά δεν ήταν επιθετικά και ήταν εκπαιδευμένα ως φύλακες του σπιτιού γιατί «στο Ωραιόκαστρο έχουν συχνές επιθέσεις από διαρρήκτες».

Ο πρώην σύζυγος του θύματος τη Δευτέρα δήλωσε απελπισμένος ότι η 50χρονη «ξεψύχησε στα χέρια του μεγάλου μου γιου του Δημήτρη, ο γιος μου ήταν γεμάτος αίματα».

