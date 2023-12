Life

Παρθενόπη Μπουζούρη στο “The 2night Show”: Έχω κάνει ψυχοθεραπεία και με βοήθησε πολύ (βίντεο)

Τι μοιράστηκε με το κοινό του ΑΝΤ1 η δημοφιλής ηθοποιός σχετικά με τα νεανικά της χρόνια αλλα και το... δώρο της ψυχοθεραπείας.

Η δημοφιλής ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς του ΑΝΤ1 «Μάγισσα» Παρθενόπη Μπουζούρη ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο νυχτερινό talk show "The 2Night Show", το βράδυ της Δευτέρας.

Η ηθοποιός μίλησε για την απόφασή της να ασχοληθεί με την τηλεόραση σημειώνοντας: «Δεν ήμουν αρνητική με την τηλεόραση αλλά αυτό που έβγαζα προς τα έξω δεν ήταν ακριβώς θετικό. Εκεί που ήμουν ήταν λίγο δύσκολο. Για πολλά χρόνια έκανα θέατρο, ομαδική δουλειά, έρευνα, διδασκαλία. Ήμουν “στην κοσμάρα” μου. Δεν θα έλεγα όχι αν μου έλεγε κάποιος να κάνω τηλεόραση. Δεν το αντιμετώπισα με το “φρυδάκι σηκωμένο” αλλά πραγματικά σαν πρωτάρα. Κάθε μέρα για μένα ήταν μαθητεία. Αυτό που ζω στην τηλεόραση είναι υπέροχο. Το πιο δύσκολο στο σινεμά και την τηλεόραση δεν έχεις τον έλεγχο εσύ, πρέπει να συνεργαστείς με πολλούς ανθρώπους. Είναι πληθυντικός αριθμός η τηλεόραση, περισσότερο από το θέατρο».

Εξιστορώντας την αφετηρία της η ηθοποιός μοιράστηκε: «Ήμουν το παιδί που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Σπούδασα γεωπονία και πήρα και το πτυχίο μου. Στη σχολή θέατρου μπήκα στα 25. Ήξερα από το τρίτο έτος ότι δεν θα γίνω γεωπόνος. Η σχολή ήταν μια αναγκαία συνθήκη. Όσοι ζούμε σε επαρχία, η ζωή μας ξεκινά όταν φεύγουμε. Όταν έφυγα από την Ξάνθη για σπουδές και πήγα στη Θεσσαλονίκη, νόμιζα ότι πήγα Νέα Υόρκη. Την Ξάνθη την κουβαλάω πάντα μαζί μου».

