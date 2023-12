Οικονομία

Youth Pass: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων

Έως τώρα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 130.000 αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ που αφορά σε περίπου 200.000 νέους.

Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για την καταβολή του Youth Pass σε νέους 18 και 19 ετών. Έως τώρα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 130.000 αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ που αφορά σε περίπου 200.000 νέους, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια. Οι νέοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι απόψε τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, είτε μέσω των Κ.Ε.Π.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

