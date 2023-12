Life

Ζωή Λάσκαρη: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλια της

Το συγκινητικό βίντεο της Φίνος Φιλμ, στη μνήμη της Ζωής Λάσκαρη.

Η Φίνος Φιλμ, τιμά την Ζωή Λάσκαρη, καθώς σαν σήμερα, στις 12 Δεκεμβρίου το 1944 γεννήθηκε μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Η Φίνος Φιλμ δημιούργησε ένα αφιερωματικό βίντεο, και το ανάρτησε στο Instagram.

Στο βίντεο χρησιμοποιήθηκαν σκηνές από τις ταινίες «Νόμος 4000», «Ιστορία μιας Ζωής» και «Ίλιγγος».

«Νιώθω πως έκανα τα πράγματα που ήθελα. Ποτέ δεν παρασύρθηκα από τις απαιτήσεις του κοινού. Έκανα ρόλους που λάτρεψα, που σεβάστηκα, που κόπιασα και βασανίστηκα πολύ μαζί τους» γράφουν στη λεζάντα της δημοσίευσης, αναπαράγοντας δικά της λόγια.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στα 73 της χρόνια, τον Αύγουστο του 2017, στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.

