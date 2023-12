Κοινωνία

Συλλήψεις από ΕΛΑΣ: Είχαν στήσει ολόκληρη... βιοτεχνία κάνναβης (βίντεο)

Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί για υποδομές, εγκαταστάσεις και "διοικητική δομή" της ομάδας συλληφθέντων.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης εσωτερικού χώρου (υδροπονική μέθοδος), καθώς και στην περαιτέρω διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), κατεργασμένης κάνναβης, παραγωγών κάνναβης και δισκίων ecstasy στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης από 8 έως 9 Δεκεμβρίου 2023 σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της EKAM και αστυνομικού σκύλου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 7 ατόμων, από τα οποία τα 5 είναι μέλη της οργάνωσης, και κατηγορούνται για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας,

«Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), προέκυψε η δομή της εγκληματικής οργάνωσης και ο ρόλος κάθε μέλους. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές της Αττικής διέθεταν επαγγελματική υποδομή εντός οικίας με πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο–φυτώριο δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και άλλους χώρους με σκοπό την επεξεργασία και αποθήκευση ναρκωτικών, ώστε να καθίσταται δυσχερής η πιστοποίηση της δράσης τους από τις διωκτικές αρχές.

Πιο αναλυτικά, καθένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχε συγκεκριμένο ρόλο, ως εξής:

31χρονος είχε αναλάβει τη διεύθυνση και τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς και την κατανομή των «ειδικών» ρόλων σε κάθε ενταγμένο μέλος. Ήταν υπεύθυνος για την χρηματοδότηση της οργάνωσης, για την ανεύρεση και στρατολόγηση των μελών , καθώς και την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο. Επιπλέον, αναλάμβανε τον συντονισμό της προμήθειας, παραγωγής, εισαγωγής, μεταφοράς και περαιτέρω διακίνησης των ναρκωτικών,

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών και καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης (καβάτζες) και λοιπούς χώρους σε Πόρτο Ράφτη, Καπανδρίτι, Αχαρνές, Πειραιά και Νίκαια, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 87 κιλών και 674 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη βάρους 21 κιλών και 85 γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των 313.935 ευρώ,

αυτόματο πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο και 3 πιστόλια,

5 γεμιστήρες διαφόρων όπλων,

512 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

2.752 δισκία ECSTASY ,

125 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, ύψους από -70- έως -120- εκατοστά του μέτρου,

τρίμματα κάνναβης βάρους 640- γραμμαρίων,

φύλλα κάνναβης βάρους 120 γραμμαρίων,

αποξηραμένα μανιτάρια βάρους 277 γραμμαρίων,

έλαιο κάνναβης βάρους 1.320 γραμμαρίων,

φακελάκια φιαλίδια συσκευασίες σπόρων κάνναβης,

σκόνη επεξεργασμένης κάνναβης βάρους 1.000 γραμμαρίων,

6 Ι.Χ επιβατηγά αυτοκίνητα,

14 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

άγνωστη ουσία βάρους -360- γραμμαρίων,

ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης χαρτονομισμάτων,

συσκευές – μονάδες καταγραφής – αποθήκευσης εικόνας,

κάμερες ασφαλείας,

κάρτες κινητής τηλεφωνίας,

φορητές συσκευές (πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων), φορητές κάρτες μνήμης και φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

αποδείξεις καταθέσεων χρηματικών ποσών και αποκόμματα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων,

δελτία αποστολής προϊόντων υδροπονικής καλλιέργειας,

έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις τρόπων καλλιέργειας φυτών κάνναβης και ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικά ποσά,

κλειδιά θυρών οικιών και χώρων αποθήκευσης,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (μετασχηματιστές, μοτέρ επεξεργασίας, λάμπες φωτισμού, μηχανισμός ποτίσματος, αντλίες-δεξαμενές νερού, σύστημα εξαερισμού, συσκευές πίεσης αέρα, αφυγραντήρες, φίλτρα νερού, μετρητές-σακούλες ρυθμιστή ph, πρέσα, μεταλλικά δοχεία καθαρισμού, δοχεία με οινόπνευμα, γλάστρες, βάση αλουμινίου, συσκευασίες λιπασμάτων, σακούλες αλουμινίου, μεταλλικοί τρίφτες κάνναβης, θερμόμετρα, λάστιχα ποτίσματος, βάση στήριξης κ.α.).

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης, υπολογίζεται σε περισσότερα από 800.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται σε συνεργασία με συναρμόδιες διωκτικές Αρχές.

