Κοινωνία

Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου: νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο που στοιχισε τη ζωή της άτυχης γυναίκας.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος των Καλυβίων.

Ως αποτέλεσμα, μία γυναίκα 31 ετών, που ήταν συνοδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από επιχείρηση της Πυροσβστικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός, ένας 35χρονος άνδρας, είχε κατεύθυνση προς Αθήνα. Έχασε για άγνωστη αιτία τον έλεγχο και το όχημα έφυγε δεξιά, εξετράπη της πορείας του, χτύπησε αρχικά μεταλλικές προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια καρφώθηκε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Πυροσβέστες, που έφθασαν άμεσα στο σημείο, απεγκλώβισαν την 31χρονη συνοδηγό, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματίας.

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί το 2ο Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΕΙΧ όχημα συνεπεία εκτροπής του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επί της λεωφ. Αθηνών Σουνίου στη Δ.Ε. Σαρωνίδος Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 11, 2023

