Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη, οι ανάδρομοι πλανήτες και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

"Έχω πάρα πολλές ειδήσεις να σας πω, αν τις ακολουθήσουμε έτσι δεν θα γίνουν δύσκολες" είπε η Λίτσα Πατέρα, προοικονομόντας μια δύσκολη περίοδο για τα περισσότερα ζώδια.

"Ο Δίας είναι ανάδρομος. Ο Ερμής που είναι επικοινωνία γίνεται και αυτός ανάδρομος που σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, τι υπογράφουμε. Αν πρέπει να γίνει μια τέτοια πράξη θα είναι καλύτερα να γίνει στις 18 Δεκεμβρίου", συμβούλευσε.

Όπως τόνισε η αστρολόγος, "έχουμε και νέα Σελήνη, στην οποία καθώς συμμετέχει και ο Ποσειδώνας θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να μελετάμε το κάθε τι πριν το κάνουμε".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

