Οπαδική βία: Βρούτσης και Οικονόμου στον Άρειο Πάγο (εικόνες)

Οι δύο Υπουργοί, επισκέφτηκαν την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγο, Γεωργία Αδειλίνη. Τι ζητούν για την πάταξη της οπαδικής βίας.

Την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη επισκέφτηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την πάταξη των φαινομένων βίας στους αθλητικούς χώρους.

Οι δύο υπουργοί ζητούν την αναβάθμιση των ποινικών ερευνών της Δικαιοσύνης για τους χούλιγκαν και την αντιμετώπιση των συμμοριών που προκαλούν επεισόδια με οπαδικά κίνητρα με βάσει τις προβλέψεις του νόμου περί εγκληματικής οργάνωσης.

Στο στόχαστρο μπαίνουν περίπου 200 άτομα γνωστά στις διωκτικές αρχές για επεισόδια οπαδικής βίας πανελλαδικά, τα οποία ανήκουν σε όλα τα χρώματα, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο φάκελο που παραδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, περιλαμβάνονται πολλά περιστατικά, οπαδικής- και όχι μόνον-βίας που έχουν σημειωθεί την τελευταία χρονιά.

Παράλληλα προσκομίστηκαν στοιχεία που αφορούν στη δράση πολλών προσώπων όχι μόνον για την τελευταία χρονιά αλλά και σε βάθος χρόνου, μέχρι και τη δολοφονία Φιλόπουλου.

“Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, βρεθήκαμε σε μία υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σήμερα για να καταθέσουμε ενώπιόν της πολύ ουσιαστικά στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με την οπαδική βία. Είναι ο συμβολισμός μεγάλος γιατί είμαστε αποφασισμένοι με την ενέργεια αυτή και τη σημερινή επίσκεψη να αποδείξουμε και αποδεικνύουμε την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα στη μάχη για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στα γήπεδα, την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους, την ασφάλεια και τις αξίες του αθλητισμού” τόνισε ο κ. Βρούτσης.

“Προσκομίσαμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αρκετά σοβαρά στοιχεία και ζητήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης την αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης όλης της διαδικασίας με σκοπό να φθάσουμε στην εξάρθρωση και στην παραπομπή στη δικαιοσύνη τόσο των φυσικών όσο και τον ηθικών αυτουργών παράνομων συμπεριφορών, συμπεριφορών παραβατικών, περιστατικών που συνδέονται με αθλητική βία, είτε με βία με αθλητικό υπόβαθρο. Νομίζω ότι τα στοιχεία που δώσαμε στη κυρία εισαγγελέα και όσα θα προσκομίσουμε, διότι η διαδικασίες και έρευνες θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν σε μία κατεύθυνση που αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και καθοριστικά της αγέλες των χούλιγκαν αλλά και όσους ενδεχομένως τους ανέχονται ή τους υποκινούν” τόνισε από πλευράς του ο κ. Οικονόμου.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σχετικά στην οποία αναφέρει:

"«Εισαγόμενο» πρόβλημα και η έξαρση της οπαδικής βίας, όπως μας ενημέρωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου. Μετά την ακρίβεια και την υγειονομική κρίση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εμφανίζεται, άμοιρη ευθυνών, να παρακολουθεί ένα ακόμα πρόβλημα που μας έρχεται από την Ευρώπη. Η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει τις φαιδρές δικαιολογίες και να εφαρμόσει τα μέτρα που έχει εξαγγείλει. Αντί να μένει σε επικοινωνιακές φούσκες και στις μεγαλόστομες διαβεβαιώσεις, στις οποίες καταφεύγει μετά από κάθε τραγικό περιστατικό. Εκτός κι αν η κυβερνητική ανικανότητα είναι και αυτή «ευρωπαϊκό» πρόβλημα…"

Δήλωση έκανε και ο Πρόεδρος της "Ελληνικής Λύσης" Κυριάκος Βελόπουλος στην οποία αναφέρει: "ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο πράγμα, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακόμα και στην οπαδική βία. Από το 2003 θέλουν να λάβουν μέτρα, π.χ. οι κάμερες. Εγώ ρωτώ λοιπόν τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν: επί 20 χρόνια γιατί δεν έβαζαν τις κάμερες; Γιατί φοβόταν; Ποιόν φοβόταν; Μάλλον φοβόταν αυτούς που τους συνδράμουν στις εκλογές πολλές φορές, και είναι οι ολιγάρχες. Εκεί που επιμένουμε εμείς, και θα επιμείνουμε περισσότερο, σε ένα ερώτημα: οι υγιείς φίλαθλοι, που πλήρωσαν δικό τους εισιτήριο, ένα διαρκείας, από ποιόν θα αποζημιωθούν ; από τον κο. Μητσοτάκη;"





