Οπαδική βία - Άρειος Πάγος: Έρευνα για 200 ονόματα ζήτησαν Βρούτσης και Οικονόμου

Ονόματα που φτάνουν μέχρι τη δολοφονία Φιλόπουλου, παρέδωσαν στην Εισαγγελέα οι Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Βρούτσης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης προσήλθαν σήμερα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη κατέθεσαν φάκελο με 200 περίπου ονόματα φερόμενων ως χούλιγκαν και μη που δραστηριοποιούνται σε όλες ομάδες και σε πανελλαδική κλίμακα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου δήλωσε, ότι «ο κατάλογος των ατόμων αυτών αφορά, όλα τα χρώματα και όλη την επικράτεια» ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο φάκελο που παραδόθηκε στη Γεωργία Αδειλίνη, περιλαμβάνονται πολλά περιστατικά, οπαδικής- και όχι μόνον- βίας που έχουν σημειωθεί την τελευταία χρονιά.

Ακόμη, προσκομίστηκαν στοιχεία για τη δράση πολλών προσώπων όχι μόνον για την τελευταία χρονιά αλλά και σε βάθος χρόνου. «Yπάρχουν πρόσωπα, διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης, που εμπλέκονται σε πολλές υποθέσεις και σε βάθος χρόνου, δηλαδή που φθάνουν ακόμη ως την εποχή της δολοφονίας του Φιλόπουλου».

Ως προς τον επίμαχο κατάλογο των χούλιγκαν, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι η επιλογή τους έγινε από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές «και τους καθιστούν "υψηλού κινδύνου" πρόσωπα, σε ό,τι αφορά την οπαδική βία».

Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν αφορούν και εγκληματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων προσώπων οι οποίες συνδέονται άμεσα και με το κοινό ποινικό έγκλημα, όπως εκβιασμοί, ναρκωτικά, προστασία κ.λπ.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πρόσθεσε ότι επίσης περιλαμβάνονται στο φάκελο που παραδόθηκε στις εισαγγελικές αρχές και καταγγελίες για ξυλοδαρμούς διαιτητών και δημοσιογράφων που έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς από τον ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου).

Ακόμη, ο κ. Οικονόμου διευκρίνισε ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν είναι ενδεικτικά καθώς πρόκειται να προσκομιστούν και άλλα από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθούν από την Εισαγγελία.

Αποσπάσματα από τις δηλώσεις των δύο υπουργών:

Γ. Οικονόμου

«Προσκομίσαμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αρκετά, σοβαρά στοιχεία και ζητήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης την αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης της όλης διαδικασίας με σκοπό να φτάσουμε στην εξάρθρωση και στην παραπομπή στη Δικαιοσύνη τόσο των φυσικών, όσο και των ηθικών αυτουργών παράνομων συμπεριφορών, συμπεριφορών παραβατικών, περιστατικών που συνδέονται με αθλητική βία, είτε με βία με αθλητικό υπόβαθρο. Νομίζω πως τα στοιχεία που δώσαμε στην κ. Εισαγγελέα και όσα θα προσκομίσουμε, διότι οι διαδικασίες και οι έρευνες θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν σε μία κατεύθυνση που αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και καθοριστικά τις αγέλες των χούλιγκαν, αλλά και όσους, ενδεχομένως, τους ανέχονται ή τους υποκινούν».

Γ. Βρούτσης

«Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση βρεθήκαμε σε μια υψηλού συμβολισμού κίνηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουμε πολύ ουσιαστικά στοιχεία για την οπαδική βία. Ο συμβολισμός είναι μεγάλος, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε την αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους και την ασφάλεια των αξιών του αθλητισμού.

Τα στοιχεία που καταθέσαμε έχουν να κάνουν με πραγματικά περιστατικά που δείχνουν ότι η οπαδική βία ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού και συνδέεται διαχρονικά με πρόσωπα που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Βρούτσης.

