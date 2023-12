Καιρός

Καιρός - Τετάρτη: νεφώσεις, νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για την Τετάρτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις στα βορειοδυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και τις πρωινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα νότια δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα πελάγη 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στα βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 16 με 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 07 έως 19 με 20 και στη νησιωτική χώρα από 12 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά νότιοι- νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία αναμένονται αραιές νεφώσεις, νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνές. Στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και τις πρωινές ώρες τοπικά στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα σχηματιστεί ομίχλη. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά 4 με 5 και στο ανατολικό Θρακικό έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 03 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από το βράδυ στα βόρεια αυξημένες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σχηματιστεί ομίχλη. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 06 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί και στην Κρήτη δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστεί ομίχλη. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και από αργά το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Πέμπτη

Στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά, στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πιθανότητα βροχής το βράδυ στη Θεσσαλία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Το βράδυ στα βορειοδυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 18 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 09 έως 21 με 22 και στη νησιωτική χώρα από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας: Προτομή του πιλότου που “έπεσε στο καθήκον” (εικόνες)

Ρέντης: Ακρωτηρίασαν το πόδι του αστυνομικού

Λέρος - Δομή Μεταναστών: Καταγγελία για ασέλγεια εργαζόμενου σε ανήλικους με αναπηρία