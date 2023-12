Υγεία - Περιβάλλον

“Ιπποκράτειο”: Πρωτοποριακή επέμβαση αγγειοπλαστικής με τη βοήθεια διαδερμικής καρδιάς

Μια υψηλού ρίσκου αγγειοπλαστική σε ασθενή με πολυαγγειακή νόσο, υποβοηθούμενη, για πρώτη φορά σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από διαδερμική αντλία καρδιάς, στέφτηκε με επιτυχία.

Άλλο ένα ορόσημο στη διαδικασία ανάπτυξης του νέου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης κατακτήθηκε αυτή την εβδομάδα καθώς στέφτηκε με επιτυχία μια υψηλού ρίσκου αγγειοπλαστική σε ασθενή με πολυαγγειακή νόσο, υποβοηθούμενη, για πρώτη φορά σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από διαδερμική αντλία καρδιάς.

Την επέμβαση πραγματοποίησε η Ομάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας της Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, υπό την επίβλεψη του διευθυντή, καθηγητή Βασίλειου Βασιλικού.

Η αντλία καρδιάς μπορεί να εισαχθεί μέσω της μηριαίας αρτηρίας και να υποστηρίξει την καρδιά σε περιπτώσεις ανεπάρκειας της καρδιακής λειτουργίας, δίνοντας στους θεράποντες ιατρούς τον απαραίτητο χρόνο για να εστιάσουν στη θεραπεία του αρρώστου και στη βελτίωση της καρδιακής παροχής. Μπορεί επίσης να διευκολύνει υψηλού ρίσκου επεμβάσεις στα στεφανιαία αγγεία που θα ήταν ασύμβατες με την επιβίωση του ασθενούς χωρίς την χρήση της.

Σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνικές, η συγκεκριμένη αντλία παρέχει αρκετή υποβοήθηση ώστε να μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την καρδιακή λειτουργία.

Με την υποστήριξη της Διοίκησης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» η τεχνική είναι πλέον διαθέσιμη και στη Θεσσαλονίκη, με τους ιατρούς της Γ' Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ να πρωτοστατούν στην εφαρμογή της πρωτοπόρας τεχνικής.

