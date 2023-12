Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ- Γάζα: Το ένα τρίτο των νοσοκομείων είναι σε λειτουργία

Έκκληση του ΠΟΥ για τη συνέχιση της λειτουργίας των ελάχιστων νοσοκομείων. Νέα αύξηση των νεκρών στη Γάζα. Έκκληση και για ανθρωπιστική βοήθεια.

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα ότι μόλις 11, ή λιγότερο από το ένα τρίτο, των νοσοκομείων της Γάζας παραμένει μερικώς σε λειτουργία και έκανε έκκληση αυτά να παραμείνουν ως έχουν.

«Σε μόλις 66 ημέρες το σύστημα υγείας πήγε από τα 36 νοσοκομεία σε λειτουργία σε 11 νοσοκομεία μερικώς σε λειτουργία –ένα στο βόρειο τμήμα και 10 στο νότιο», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πεέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, σε ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Γάζα.

«Δεν αντέχουμε να χάσουμε εγκαταστάσεις υγειονομικής φροντίδας ή νοσοκομεία», δήλωσε. «Ελπίζουμε, κάνουμε έκκληση να μην συμβεί αυτό».

Ξεπέρασαν τις 18.000 οι νεκροί

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 18.412 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου μεταξύ της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση της Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007, εκτιμά ότι πάνω 50.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Είναι «η κόλαση επί της γης» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA, της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ύστερα από επίσκεψη στο παλαιστινιακό έδαφος το οποίο σφυροκοπά το Ισραήλ εδώ και πάνω από δύο μήνες.

«Επιστρέφοντας στη Γάζα, μια τραγωδία που επιδεινώνεται ασταμάτητα. Οι άνθρωποι είναι παντού, ζουν στον δρόμο, τους λείπουν τα πάντα. Κάνουν έκκληση για ασφάλεια και για τερματισμό αυτής της κόλασης επί της γης. Ζητούμε το αδύνατον από τους συναδέλφους μας, σε μια αδύνατη κατάσταση», δήλωσε ο Λαζαρινί στην πλατφόρμα Χ.

Ανησυχία για τους ελέγχους στην ανθρωπιστική βοήθεια

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τους παρατεταμένους ελέγχους σε αυτοκινητοπομπές με υγειονομικό υλικό στη Λωρίδα της Γάζας και για τη σύλληψη υγειονομικού προσωπικού στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι το Σάββατο μια αποστολή υπό τον ΠΟΥ στο νοσοκομείο Αλ-Άχλι στη Γάζα κλήθηκε δύο φορές να σταματήσει σε σημείο ελέγχου καθ' οδόν προς τη βόρεια Γάζα και κατά την επιστροφή της και ότι κάποιοι εργαζόμενοι στην Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο συνελήφθησαν και στα δύο περιστατικά.

"Ανησυχούμε έντονα για τους παρατεταμένους ελέγχους και για τη σύλληψη υγειονομικών που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές ήδη ασθενών που ήδη είναι εύθραυστες", τόνισε ο Τέντρος.

