“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Καθηλωτικές ειναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς "Παγιδευμένοι", στον ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση από το επεισόδιο της Τρίτης.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

«Βαρύ φορτίο ένα μυστικό. Άξιος όποιος μπορεί να το κρατήσει»

La Fontaine

Τι συνέβη, τελικά, με τον Άκη; Ποιο νέο σκοτεινό κεφάλαιο ανοίγει; Ποιο μυστικό θα γίνει βαρύ φορτίο για όλους;

Sneak preview:

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 22

Ενώ οι σχέσεις των μελών της οικογένειας του Δημήτρη και της Άννας δείχνουν να εξομαλύνονται, μια δολοφονία θα έρθει να αλλάξει τις ισορροπίες ανάμεσά τους.

Ο Δημήτρης με τον Ανδρέα και τον Σταύρο προσπαθούν να ρίξουν φως στη νέα αυτή δολοφονία.

Στο σπίτι της Άννας, ένα μυστικό αιωρείται και όλοι προσπαθούν να κρύψουν από την Άννα μία συγκλονιστική αλήθεια!

Όσο ο Δημήτρης και η Άννα παλεύουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί, ο Αλέκος με τον Πάνο καταστρώνουν τα σχέδιά τους με σκοπό την εκδίκηση.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

