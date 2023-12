Πολιτισμός

Τροχαίο - Λιβύη: Το όνομα της Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη δόθηκε στο αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ

Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή ονοματοδοσίας του αμφιθεάτρου 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας σε αμφιθέατρο «Υποπτεράρχου Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη».

Η τελετή ονοματοδοσίας του αμφιθεάτρου 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας σε αμφιθέατρο «Υποπτεράρχου Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη», η οποία έχασε πρόωρα, εν ώρα καθήκοντος, τη ζωή της, κατά τη διάρκεια αποστολής στη Λιβύη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο 251 ΓΝΑ, παρουσία της οικογενείας της.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ανακοινωθεί από το ΓΕΕΘΑ στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια της αποστολής υγειονομικού προσωπικού και ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη που είχε πληγεί από την κακοκαιρία «DANIEL», έχασαν επίσης τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος άλλα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η υποναύαρχος (ΥΝ) Γλυκερία Μεμεκίδου ΠΝ της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και ο συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Βούλγαρης της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Ο παριστάμενος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην προσωπικότητα της υποπτεράρχου, λέγοντας: «Χαρακτηριστικό της μάχιμης διάστασής της και της διάθεσης για μη επανάπαυση, ήταν η εθελοντική συμμετοχή και φοίτησή της στο σχολείο διαφυγής από βυθιζόμενο ελικόπτερο, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει για την αποστολή. Ξεχώρισε όμως και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ήταν κάτοχος της Παθολογικής Ειδικότητας και τριών Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, με πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της εκπαίδευσης ως εκπαιδεύτρια, αλλά και ως μέλος επιστημονικών συνεδρίων, και μεταλαμπάδευσε γνώσεις και αρχές στους συναδέλφους της. Τίμησε τον όρκο της στο ακέραιο, καθώς στην κυριολεξία έμεινε πιστή στο καθήκον της μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός της. Η προσφορά της προς τον συνάνθρωπο αναγνωρίστηκε από την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς για τον λόγο αυτό, πρόσφατα, ανακηρύχθηκε τιμητικά από το πανεπιστήμιο διδάκτορας. Η Εύη, αποτέλεσε και αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους αξιωματικούς νοσηλευτές, για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η θυσία της υπέρ της πατρίδας, την τοποθέτησε στο Πάνθεον των Αθανάτων γι' αυτό και η σημερινή εκδήλωση μνήμης αποτελεί πράξη απόδοσης τιμής μεγάλου ηθικού βάρους».

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο υποστράτηγος Δημήτριος Κασίμος και ο αρχιπλοίαρχος Σταύρος Γιαννικάκης, ως εκπρόσωποι των αρχηγών ΓΕΣ και ΓΕΝ, αντίστοιχα, ο διευθυντής του 251 ΓΝΑ, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Σιαφάκας, ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας και ΥΕΘΑ και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΑ, εν ενεργεία και απόστρατοι αξιωματικοί, καθώς και συνάδελφοι της υποπτεράρχου.

