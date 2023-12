Αθλητικά

Super League: Οι νέες ημερομηνίες τριών ντέρμπι

Μετά την αλλαγή του προγράμματος δείτε τις νέες ημερομηνίες στις οποίες ορίστηκαν τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Άρης - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Παναθηναϊκός.

Μετά τις αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα που αποφάσισε το σημερινό Δ.Σ. της διοργανώτρια αρχής του πρωταθλήματος άλλαξαν και οι ημερομηνίες των ντέρμπι που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στο λυκαυγές του νέου έτους.

Κατά συνέπεια και στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός περιμένει την ΑΕΚ στο Φάληρο την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 στις 21:00, ενώ την ίδια ημέρα αλλά λίγο νωρίτερα (19:30) θα έχει ξεκινήσει το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας Άρης-ΠΑΟΚ, στο «Κλ. Βικελίδης».

Μία εβδομάδα αργότερα (14/1, 20:30) η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena, για τη 18η αγωνιστική. Μετά τα χθεσινά έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την οπαδική βία όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν χωρίς θεατές.

