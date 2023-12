Πολιτική

Ανδρουλάκης - Οπαδική βία: Πήγαν στον Εισαγγελέα μετά από δύο δολοφονίες κι έναν ακρωτηριασμό

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για μια σειρά θεμάτων.

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑLPHA παραχώρησε απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πότε πήγαν στον Εισαγγελέα τους φακέλους για τους 200 χούλιγκαν, που πρωταγωνιστούν στα επεισόδια; Σήμερα, που ένας αστυνομικός ακρωτηριάστηκε και ενώ είχαν προηγηθεί δύο δολοφονίες. Γιατί τα πήγαν σήμερα και όχι μετά τις δολοφονίες του Άλκη και του Μιχάλη; Φτάνει πια με την επικοινωνιακή διαχείριση για τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης στον απόηχο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την οπαδική βία.

«Η οπαδική βία είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Από την άλλη είναι το σκληρό έγκλημα, που πολλές φορές διαπλέκεται με την οπαδική βία. Για το έγκλημα, αστυνομία, δικαιοσύνη και πολιτεία πρέπει να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς στην εξιχνίαση πολλών περιστατικών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και ως προς την οπαδική βία, εμείς έχουμε προτείνει μια καθαρή λύση: όποιος έχει εμπλακεί ή έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για επεισόδια οπαδικής βίας -και μιλώ με μία αναδρομική ισχύ- να του απαγορευτεί δια βίου η παρουσία του σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός. Αυτό θα αποτρέψει νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν όσους οργανώνουν αυτά τα περιστατικά ωμής βίας. Ένα νέο παιδί, εάν γνωρίζει ότι εφόσον εμπλακεί σε ένα τέτοιο περιστατικό, δεν θα του επιτραπεί να μπει στο γήπεδο να δει την αγαπημένη του ομάδα, πιστεύω ότι θα αποθαρρυνθεί» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και αναρωτήθηκε: «ένα lockdown σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους πώς βοηθά να αντιμετωπίσουμε την οργανωμένη οπαδική βία και τις εγκληματικές πράξεις, που αμπαλάρονται από την οπαδική βία;»

Για την τραγωδία των Τεμπών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «ήρθε στη Βουλή ένα πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717. Η τριμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που συγκρότησε ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι, αν είχε υλοποιηθεί η 717, τα δύο τρένα δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ. Υποστηρίξαμε, λοιπόν, ότι βάσει του πορίσματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, να κάνουμε απευθείας προανακριτική για τα πολιτικά πρόσωπα. Η Νέα Δημοκρατία την καταψήφισε. Ευθύνεται η αντιπολίτευση για αυτό; Ή ο κ. Μητσοτάκης που θέλει να συγκαλύψει τις ευθύνες των υπουργών του και των γαλάζιων παιδιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως άλλωστε έκανε και με τις υποκλοπές;»

Άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης: «Δεν μπορεί να έρχεσαι στη Βουλή με αλαζονεία και να λες ότι αντιμετωπίζεις την ακρίβεια και ο ελληνικός λαός να έχει την μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να έρχεσαι στη Βουλή και να λες ότι έχεις δίκαιη φορολόγηση και στην τετραετία σου το 80% των παραπάνω εσόδων του κράτους να είναι έμμεσοι φόροι, δηλαδή ΦΠΑ και ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τα 4 δισ. είναι από τον φτωχό κόσμο. Έρχεται τώρα, πριν τα Χριστούγεννα, ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι θα τους επιστρέψει ένα pass. Η Eurostat καταγράφει ότι το 16,7% των Ελλήνων αδυνατεί να κάνει ιατρικές εξετάσεις. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορούν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις λόγω κόστους. Είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη μετά τους Βούλγαρους. Πού να αντέξει αυτός ο λαός;»

«Επισκέφτηκα τη Λάρισα, το Δομοκό, τη Δαδιά. Μίλησα με την τοπική κοινωνία. Είναι σοκαριστικά τα συμπεράσματα. Υπάρχει μία απάθεια, μία αβελτηρία, μία αδυναμία να υλοποιηθούν σχέδια πρόληψης και αποκατάστασης. Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή και λέει: "πως θέλατε να ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα μεγάλο καύσωνα ή μία μεγάλη πλημμύρα;". Ο κ. Μητσοτάκης είναι πέντε χρόνια πρωθυπουργός. Και τα πέντε χρόνια πρωθυπουργίας του η περιοχή με τη μεγαλύτερη ξηρασία στην Ελλάδα είναι η Θράκη, -η Ροδόπη και ο Έβρος-. Δεν έπρεπε, λοιπόν, το αρμόδιο υπουργείο που ίδρυσαν, να χτυπήσει καμπανάκι και να προετοιμαστεί για να μην κινδυνεύσει το πανευρωπαϊκό κόσμημα της βιοποικιλότητας, το δάσος της Δαδιάς;» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την πολιτική προστασία, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας την εβδομάδα που μας πέρασε.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει αδυναμία να διαχειριστεί τα θέματα με κοινωνική δικαιοσύνη, τα κονδύλια με διαφάνεια, με στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο, και την κλιματική αλλαγή με πρόληψη. Και αυτήν την αδυναμία εμείς μπορούμε να την απαντήσουμε. Διότι έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα για όλα αυτά» πρόσθεσε.

Ως προς τον στόχο των ευρωεκλογών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι δεν έχει υπάρχει ταβάνι στην προσπάθεια του Κινήματος και συμπλήρωσε πως «το πιο σημαντικό είναι η παράταξή μας να είναι ισχυρή στις επόμενες ευρωεκλογές για να μπορεί να οικοδομήσει τη σύγχρονη κεντροαριστερά, που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μπορεί αυτό σήμερα να φαίνεται ακόμα και αμετροεπές, αλλά θέλω να θυμίσω σε κάποιους ότι πριν τις εθνικές εκλογές εκτιμούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήταν μονοψήφιο και θα αναγκαζόταν να ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Μητσοτάκη. Διαψεύστηκαν. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για αυτό μίλησα για έναν άλλο ιστορικό κύκλο. Εμείς οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, συνεπείς και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε».

«Στην πολιτική υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος είναι ο εύκολος: “να λέω πολλά, να τάζω, να διαχειρίζομαι με τρόπο λαϊκιστικό τα αδιέξοδα της κοινωνίας για να έχω πρόσκαιρα οφέλη”. Υπάρχει και ο δύσκολος δρόμος: Να είσαι ένα κόμμα με συνέπεια, να μιλάς συγκεκριμένα, να προσπαθείς να απαντήσεις με λύσεις στα προβλήματα και όχι να τα διαχειρίζεσαι με στόχο μια πρόσκαιρη πολιτική ηγεμονία. Θεωρώ ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει, θα φέρει ισχυρά αποτελέσματα και άμεσα και στο μέλλον» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

