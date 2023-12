Κοινωνία

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα Τετάρτης, γύρω στη 01:20, στο κέντρο του Πειραιά, στην οδό Φίλωνος.

Από την έκρηξη, που προκλήθηκε από μηχανισμό με βραδύκαυστο φιτίλι που είχε τοποθετηθεί στο σημείο, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου το οποίο στεγάζει εταιρίες και σε παρακείμενα καταστήματα.

Λόγω της έκρηξης έκλεισε προσωρινά η Φίλωνος από Μπουμπουλίνας μέχρι Νοταρά.

Να σημειωθεί ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο είχε σημειωθεί ανάλογη έκρηξη το 2020.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το σημείο στο οποίο μετέβη και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

