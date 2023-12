Αθλητικά

Champions League: Η Κοπεγχάγη στους "16"

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου μένοντας στην τελευταία θέση του ομίλου της.

Η Κοπεγχάγη πήρε τον «τελικό» του 1ου ομίλου απέναντι στη Γαλατασαράι, νίκησε με 1-0 με το γκολ του Λέραγκερ κι ολοκλήρωσε τη μεγάλη έκπληξη στο γκρουπ κατακτώντας τη 2η θέση και το «εισιτήριο» για τους «16» του Champions League στην 6η και τελευταία αγωνιστική του group stage της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Trafford» κι έβαλε το τελευταίο... καρφί στην εφιαλτική παρουσία των «κόκκινων διαβόλων» στο εφετινό Champions League. Με την ομάδα του Τεν Χαγκ να ολοκληρώνει μία ντροπιαστική συμμετοχή, μένοντας 4η και... καταϊδρωμένη στον 1ο όμιλο με μόλις 4 βαθμούς. Το γκολ των Βαυαρών σημείωσε ο Κομάν στο 71ο λεπτό.

Στην «Red Bull Arena» η Μπενφίκα απέδειξε πως δεν πρέπει να την υποτιμάει κανείς, ακόμη και στα... χειρότερά της. Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της για να πάρει διπλό με δύο γκολ διαφορά απέναντι στη Σάλτσμπουργκ και να αρπάξει τη 3η θέση απ' τους Αυστριακούς. Και το κατάφερε με buzzer-beater του Καμπράλ στο 90+3' διαμορφώνοντας στις καθυστερήσεις ένα επιβλητικό 3-1.

Το απευθείας κόρνερ του Ντι Μαρία (32') και το πλασέ του Ράφα Σίλβα (45'+1') έδωσαν «αέρα» δύο τερμάτων στους Πορτογάλους, όμως ο Σούσιτς μείωσε στο 57' και προσωρινά φάνηκε να δίνει την πρόκριση στην αυστριακή ομάδα στη διαφορά τερμάτων. Μέχρι που... μίλησε στο φινάλε ο Καμπράλ, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για τους «αετούς» της Λισσαβόνας.

Στο Βερολίνο, η Ουνιόν έζησε ως το 61' το... όνειρο της πρώτης νίκης της στο Champions League, που θα μπορούσε να της δώσει και την πρόκριση στο Europa League, όμως ο Χοσελού με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, «απάντησε» στο τέρμα του Φόλαντ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κι εδωσε προβάδισμα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κραλ ισοφάρισε ξανά για τους Γερμανούς στο 86' (2-2), όμως ο Ντάνι Θεμπάγιος με γκολ στο 89' διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τη «βασίλισσα» που έγραψε ένα επιβλητικό «6Χ6» στον 3ο όμιλο, αφήνοντας τους Γερμανούς στην 4η θέση.

Στο «Stadio Diego Armando Maradona» η Νάπολι δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στην Μπράγκα να αμφισβητήσει την ανωτερότητά της και να διεκδικήσει με διπλό τη 2η θέση στον 3ο όμιλο. «Καθάρισε» τη νίκη στο πρώτο ημίχρονο με το αυτογκόλ του Σαατσί (9') και το τέρμα του Οσιμέν (33') και στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, φτάνοντας με άνεση στην πρόκριση στους «16».

Τέλος, στο Μιλάνο, η Σοσιεδάδ ήταν πολύ καλύτερη απέναντι στην Ίντερ (έφτασε να έχει κατοχή μπάλας 73%), έχασε πολλές ευκαιρίες, όμως στο τέλος ακόμη και το «λευκό» 0-0 ήταν αρκετό για να της χαρίσει την πρωτιά στον 4ο όμιλο, κρατώντας τους «νερατζούρι» στη 2η θέση.

