Life

Zaf στο “The2night Show”: Με μεγάλωσαν γυναίκες “μαχήτριες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξομολογήθηκε ο δημοφιλής στη νεολαία τραγουδιστής για την οικογένειά του, τα παιδικά του χρόνια αλλά και την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη.

-

Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε ο τραγουδιστής Zaf, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις συνεργασίες του με τους Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Μάστορα. Το τραγούδι του «Πες» εκτοξεύθηκε μέσω του TikTok πριν καν βγει ολόκληρο, και μέχρι και σήμερα έχει τεράστια απήχηση.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον πατέρα του που τον έχασε λίγο πριν γεννηθεί και το πως μεγάλωσε. «Γενικότερα δεν μου έλειψε ποτέ η πατρική φιγούρα. Από τη στιγμή που δεν την είχα για να τη χάσω, δεν κατάφερε να έρθει η στιγμή να μου λείψει κιόλας. Αν τη ζούσα και έφευγε στην εφηβεία μου θα ένιωθα την έλλειψη.

Με μεγάλωσαν γυναίκες μαχήτριες, και ό,τι είμαι, οφείλεται στη γιαγιά μου, τη μαμά του μπαμπά μου. Η μητέρα μου που την αγαπάω, από τότε που έφυγε ο πατέρας μου, πήρε τον ρόλο του οικονομικού διαχειριστή για να φέρει χρήματα στο σπίτι. Η γιαγιά μου είχε αναλάβει την ανατροφή. Και είναι ένα διαμάντι. Έπαθα τεράστιο κακό τώρα που την έχασα πέρυσι, ήταν δύσκολο! Η γιαγιά μου έχασε τον πατέρα μου, μετά τον αδελφό του πατέρα μου. Είναι μια μάνα που από τα τρία παιδιά που είχε, έχασε τα δύο. Κατάφερε να σηκωθεί στα πόδια της και είπε θα κάνω τα πάντα γι’ αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά ήμουν εγώ και ο αδερφός μου. Δεν μου έλειψε τίποτα απολύτως», μοιράστηκε ο ερμηνευτής με το κοινό του ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Προϋπολογισμός 2024: Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου