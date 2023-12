Οικονομία

Μεταβιβάσεις ακινήτων μόνο με τραπεζικές συναλλαγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ορίζει ο νέος νόμος για την κατάθεση του χρηματικού ανταλλάγματος και ποιες περιπτώσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΔΑΕ.

-

Μόνο με τραπεζικές συναλλαγές θα γίνεται πλέον η κατάθεση των χρηματικών αντιτίμων για τη μεταβίβαση ακινήτων, καθώς πλέον δημοσιεύτηκε το σχετικό ΦΕΚ.

Ο νόμος του κράτους ορίζει πλέον ότι:

«...κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό έγγραφο του πρώτου εδαφίου, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις αναγραφής στο συμβόλαιο του τρόπο εξόφλησης του τιμήματος αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το 10% του τιμήματος που δεν προκύπτει ότι καταβλήθηκε με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των δέκα χιλιάδων ευρώ 10.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, για κάθε παράβαση».

Από τις αρχές Οκτωβρίου όταν και έγινε σε όλους γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει προς την κατεύθυνση της κατάργησης των μετρητών, υπήρξε ένα κύμα αγοραστών που το οποίο έσπευσε να προλάβει να ολοκληρώσει αγορές τοις μετρητοίς.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Προϋπολογισμός 2024: Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου