“The 2night show” - Τσιμιτσέλης: Με ψυχική δύναμη ξεπέρασα πολλά

Συγκινημένος ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένειά του κατά την απώλεια του πατέρα του.

“The 2Night Show”: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1. Ο δημοφιλής και ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο παρελθόν με την οικογένειά του.

«Ο πατέρας μου είχε καρκίνο και μου είπαν οι γιατροί ότι θα ζήσει τρεις μήνες. Ο αδελφός μου είχε πέσει σε κατάθλιψη, το είχε πάρει κατάκαρδα, ενώ εγώ ήμουν όπως θα ήθελε εκείνος να με δει. Έχεις και τον χρόνο να πεις ένα “γεια”. Η ψυχική δύναμη και η ψυχολογία μπορεί να ξεπεράσει πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό το να νιώθεις καλά. Δεν ήξερε τι έχει και παρότι ήθελα να του πω πράγματα πριν φύγει από τη ζωή, δεν το έκανα. Δεν του είπαμε ποτέ τι έχει», αποκάλυψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και συγκλόνισε.

Όσο για την Κατερίνα Γερονικολού, ο ηθοποιός είπε: «Με εμπιστεύεται απόλυτα η Κατερίνα. Στο μόνο που δεν με εμπιστεύεται είναι ότι αν έχουμε κάποια υποχρέωση ενδεχομένως δεν πάω. Δεν έχω μπλοκάκι, τα θυμάμαι όλα. Η Κατερίνα άμα της πάρεις το μπλοκάκι, χάθηκε»

