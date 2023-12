Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Μητέρα θύματος μπούλινγκ: Η διεύθυνση του σχολείου αδιαφορεί (βίντεο)

Τι μοιράστηκε η μητέρα του μαθητή σχετικά με το χειρισμό του ζητήματος εκ μέρους της διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Με θυμό και παράπονο μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα η μητέρα του 6χρονου αγοριού το οποίο στο Βόλο σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς του, υποβαλλόταν σε αδίστακτο μπούλινγκ από μεγαλύτερο σε ηλικία μαθητή του σχολείου του.

«Το παιδί φοβάται να πάει στο σχολείο του, σήμερα το κράτησα στο σπίτι», σημείωσε η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή και συνέχισε λέγοντας: «Δεν ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκε επίθεση, από αυτό το παιδί. Την πρώτη φορά, μια συμμορία στην οποία συμμετείχε και ο τωρινός μικρός δράστης, του επιτέθηκαν με σπρωξιές και βρισιές. Τη δεύτερη, το συγκεκριμένο παιδί, του κατέβασε για πρώτη φορά και του κόλλησε κάποιο αυτοκόλλητο στο σώμα. Και η τρίτη ήταν η τωρινή φορά: πλησίασε το αγόρι το παιδί μου, του κρατούσε τα χέρια για να μη μπορεί να φύγει, τον απείλησε λέγοντας “Ξέρω πού μένεις και θα δεις τι θα πάθεις” και εν συνεχεία του κατέβασε το παντελόνι».

Μιλώντας για το σχολείο η γυναίκα ανέφερε: «Όταν σε προηγούμενη φάση παραπονέθηκα, η διεύθυνση έμεινε άπρακτη απέναντι σε όσα της είπα. Έχουν ξαναγίνει περιστατικά με άλλα θύματα, και έκανε και πάλι το ίδιο. Τώρα που χρειαζόμουν στοιχεία για να υποβάλω μήνυση, αναγκάστηκα τελικά να την υποβάλω κατ’ αγνώστων διότι ούτε ο γιος μου ξέρει το επώνυμο του μικρού δράστη, ούτε η διευθύντρια μιλά για το ζήτημα, δεν αναφέρει καν τα στοιχεία των γονέων του. Μάλιστα ακόμα και η αναγνώριση του δράστη από το γιο μου, υπονομεύτηκε από τη διευθύντρια. Του έφερνε άλλα παιδιά, του έφερε ακόμα και κορίτσι –ενώ είχε πει εξαρχής ότι του επιτέθηκε αγόρι– και ρωτούσε συνεχώς αν είναι σίγουρος ότι του επιτέθηκε το συγκεκριμένο παιδί. Ακόμα και σήμερα που το παιδί έμεινε σπίτι, το σχολείο δε με έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο να δει αν το παιδί είναι καλά. Αντιθέτως καλώ εγώ και δε μου το σηκώνουν».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία της εκπομπής με τον υποδιευθυντή του σχολείου, εκείνος εν ολίγοις δήλωσε: «Δε μπορούμε να δηλώσουμε τίποτα διότι το θέμα ακόμα διερευνάται».

