Κόσμος

Γάζα: Δέκα στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε μάχες την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ αυτών κι ένας συνταγματάρχης που διοικούσε μια προκεχωρημένη βάση της ταξιαρχίας πεζικού του Γκολάν.

-

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως 10 στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες, Τρίτη, σε μάχες στη Γάζα, ανάμεσα στους οποίους ένας συνταγματάρχης που διοικούσε μια προκεχωρημένη βάση της ταξιαρχίας πεζικού του Γκολάν.

Με την ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε σήμερα, επικαιροποιείται προηγούμενη ανακοίνωση που ανέφερε έναν απολογισμό οκτώ νεκρών στρατιωτικών, μεταξύ των οποίων ενός αντισυνταγματάρχη που διοικούσε ένα σύνταγμα του Γκολάν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, 115 στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της επίθεσης εναντίον της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Προϋπολογισμός 2024: Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου