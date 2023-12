Οικονομία

Κλειστό το Δημόσιο την Πέμπτη μετά τις 10 το πρωί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια τα αιτήματα της Στάσης Εργασίας, και ποια η διαφορά για τις υπηρεσίες των Δήμων και Περιφερειών.

-

Κλειστές θα παραμείνουν την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου από τις 10.00 μέχρι και την εκάστοτε λήξη του ωραρίου, όλες οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στη χώρα, ενώ οι υπηρεσίες οι υπαγόμενες σε Δήμους και Περιφέρειες δεν θα λειτουργήσουν καθόλου (ούτε πριν τις 10.00). Η μη λειτουργία των υπηρεσιών, θα σημειωθεί δεδομένου ότι οι εργαζόμενοί τους (μόνιμοι και συμβασιούχοι), διά της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης ΑΔΕΔΥ, προκήρυξαν στάση εργασίας με αίτημα τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ενώ συγκεκριμένα οι δημοτικοί και περιφερειακοί υπάλληλοι προκήρυξαν 24ωρη απεργία με το ίδιο αίτημα.

Η σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας ενδιαφέρει:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ σε ανακοίνωσή της, στηρίζει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που αποφάσισε το 49ο Συνέδριο της ΠΟΕ/ΟΤΑ για αύριο Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, με κυρίαρχο αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Ταυτόχρονα, υλοποιώντας τη σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 1ης του Δεκέμβρη, κηρύσσει στάση εργασίας την ίδια μέρα, 14 του Δεκέμβρη, από τις 10:00πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 11:00πμ, στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Μετρό Μεταξουργείο) και στην πορεία που θα ακολουθήσει, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Διεκδικούμε:

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων – προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το Δημόσιο

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας κι όχι αυξήσεις κοροϊδία

Επαναφορά ΤΩΡΑ των δώρων

Κατάργηση του παγώματος της διετίας 16-17

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο ».





Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Προϋπολογισμός 2024: Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου