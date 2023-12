Κόσμος

Τουρκία: βουλευτής κατέρρευσε την ώρα που μιλούσε στο βήμα (βίντεο)

Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Τούρκου βουλευτή πριν καταρρεύσει στο βήμα της Βουλής.

Έμφραγμα υπέστη ο βουλευτής Κόμματος Ευημερίας (SP) Χασάν Μπιτμέζ, ενώ εκφωνούσε ομιλία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης έκλεισε την ομιλία του επικρίνοντας τον Ισραλήλ για την πολιτική του έναντι των Παλαιστινίων στη Γάζα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Ακόμα κι αν μπορέσεις να ξεφύγεις από το μαρτύριο της συνείδησης, δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις από το μαρτύριο της ιστορίας. Ακόμα κι αν ξεφύγεις από το μαρτύριο της ιστορίας, δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις από την οργή του Αλλάχ. Σας χαιρετώ με σεβασμό”, ήταν τα τελευταία λόγια του Τούρκου βουλευτή.

Ο Τούρκος βουλευτής κατέρρευσε και αμέσως η Ομάδα Υγείας της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο στην Άγκυρα. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kursusunde konusma yaparken kalp krizi gecirip yere dusuyor, o esnada AKP s?ralar?ndan "Allah’?n gazab? boyle olur" diye bag?r?yorlar. Siz gercekten insan olamazs?n?z lan. Nas?l varl?klars?n?z siz? Say?n Hasan Bitmez'e acil sifalar… pic.twitter.com/oVqf9n7SD8

— Volkan Giritli ???? (@volkan_giritli) December 12, 2023

