Δημήτρης Ζακυνθινός: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός

Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, Δημήτρης Ζακυνθινός, "βυθίζοντας" στην θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Δημήτρης Ζακυνθινός, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικιό κόσμο.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Δημήτρη Ζακυνθινού έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook.

«Έφυγε σήμερα ο αγαπημένος μας φίλος , ο σπουδαίος ηθοποιός μας του θεάτρου και του κινηματογράφου Δημήτρης Ζακυνθινός μετά από μάχη λίγων μηνών με τις επιπλοκές της υγείας του…Μας ένωνε μια ειλικρινής, και βαθιά φιλία, από τότε που μαζί πρωταγωνιστούσαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ του Θάνου Λειβαδίτη πριν 42 χρόνια. Ένας ευαίσθητος μοναχικός άνθρωπος, πολυδιαβασμένος και ταλαντούχος… θα τον θυμόμαστε μέσα από τους κινηματογραφικούς ρόλους του και θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας, έτσι όπως τον συνηθίσαμε από τις όμορφες γιορταστικές βραδιές που οργάνωνε στο ζεστό του σπίτι.. Καλό σου ταξίδι καλέ μας Δημήτρη..», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

