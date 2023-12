Πολιτισμός

Πέθανε ο Αντρέ Μπράουερ

Θλίψη σκόρπισε στην παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή η είδηση θανάτου του ηθοποιού, Αντρέ Μπράουερ.

Ο δημοφιλής ηθοποιός που αγαπήθηκε από την κωμική σειρά "Brooklyn Nine-Nine", έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών τη Δευτέρα.

Την θλιβερή είδηση έκανα γνωστή και η σελίδα της σειράς στο Instagram, ενώ ο ατζέντης του επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Γεννημένος το 1962 στο Σικάγο ο Μπράουερ, ο οποίος ήταν ο μικρότερος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς του, έκανε θεατρικές σπουδές με υποτροφία στο Stanford και μαθήματα υποκριτικής στο Juilliard.

Ο πρώτος του ρόλος στον κινηματογράφο ήρθε στο Glory του 1989 όταν έπαιξε έναν στρατιώτη της Βόρειων σε ένα από τα πρώτα αφροαμερικανικά συντάγματα του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Η ταινία κέρδισε τρία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του β' ανδρικού ρόλου για τον συμπρωταγωνιστή του Μπράουερ, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brooklyn Nine-Nine (@brooklyn99)

