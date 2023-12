Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, "Ο Πρώτος από εμάς".

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

Η Σοφία αποκαλύπτει στην παρέα ότι ο Άλκης είναι ο πατέρας του μωρού της Κάτιας τη στιγμή που ο Εβαν μπαίνει στο σπίτι!

Στη συνάντηση που έχει όλη η παρέα στο σπίτι του Άλκη, όλα θα πάνε στραβά… Η Σοφία αποκαλύπτει, κατά λάθος, σε όλη την παρέα ότι το μωρό που περιμένει η Κάτια είναι του Άλκη. Μόνο που την ώρα της αποκάλυψης έρχεται ο Έβαν. Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η Έλσα ζητάει από την Κάτια και τον Άλκη να μην την απομακρύνουν από το παιδί που περιμένουν. Ο Νικόλας καταλήγει στο κρεβάτι με τη Χαρά και η Έλενα αντιδρά έντονα. Ο Φίλιππος χωρίζει με τον Αλέξη, όταν εκείνος αποφασίζει να παραιτηθεί και να πάει σε άλλο γραφείο. Η Χριστίνα είναι χαρούμενη που ο Φίλιππος βρίσκεται στο σπίτι ξανά και μπαίνει στη διαδικασία να αρχίσει να τον διεκδικεί ξανά. Η αποκάλυψη της Σοφίας για τον πατέρα του μωρού της Κάτιας γίνεται τη λάθος στιγμή…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

