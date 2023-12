Life

“Η Μάγισσα”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα", που έχει μαγνητίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

Μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις, όλοι ξεπερνούν τα όριά τους κι αυτά που θα προκαλέσουν δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί…

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 37

Μετά την αποκάλυψη του Μάρκου, η Μεταξία ζητάει καταφύγιο στους Γερακάρηδες, ενώ η Θεοφανώ εγκλωβίζεται για τα καλά.

Ο όρος που θέτει η Μεταξία για να γυρίσει στους Λασκαραίους, δεν βρίσκει σύμφωνο τον Μάρκο και πλέον οι δυο οικογένειες βαδίζουν στη κόψη του ξυραφιού.

Η Δαμιανή προσπαθεί να πείσει τους πάντες, προκειμένου η Θεοφανώ, μετά τη γέννα, να φύγει απ’ τον πύργο, αλλά δεν βρίσκει κανέναν σύμμαχο.

Μια συζήτηση του Μάρκου με τον Αντρέι θα φέρει τους δύο άντρες στα όριά τους.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

