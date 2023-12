Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Ουζγκέλ: Αν ήμασταν στην εξουσία θα κάναμε συμβιβασμό στο Αιγαίο

Τι είπε για την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα και που "βλέπει" πρόβλημα στην πολιτική που ασκεί ο Τούρκος πρόεδρος.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ΑΝΚΑ ο αντιπρόεδρος του CHP, Ιλχάμ Ουζγκέλ είπε για την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα ότι προτιμούν οι σχέσεις με την Ελλάδα να εξελίσσονται στο πλαίσιο καλής γειτονίας και όχι με διαμάχες.

«Καθώς το λέμε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι τυγχάνουν εγγύησης όλα τα δικαιώματα της Τουρκίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Με άλλα λόγια, το να έχουμε καλές σχέσεις δεν σημαίνει ότι η Τουρκία]αποσύρεται από τη νόμιμη της θέση στο Αιγαίο».

Αναφέροντας ότι υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την πολιτική του Ερντογάν, ο Ουζγκέλ συνέχισε ως εξής: «Πρώτον, πρόκειται για μια πολιτική που είναι ασυνεπής, που εργαλειοποιείται για εσωτερική πολιτική, που αλλάζει γρήγορα θέση όταν χρειαστεί. Δεύτερον, υπό πίεση, ο Τούρκος Πρόεδρος υποχωρεί γρήγορα. Η πίεση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η πίεση ήρθε από την Αμερική. Είπαν: ‘Το παρατραβάτε, υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία, η Μέση Ανατολή είναι σε αναταραχή. Μην ακολουθείτε πολιτική έντασης στις σχέσεις με την Ελλάδα’. Ο Ερντογάνξαφνικά έγινε περιστέρι της ειρήνης από εκεί που ήταν 'εσύ τελείωσες για μένα' και 'εγώ θα έρθω ξαφνικά μια νύχτα'. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο δεν είναι ειλικρινής και δεν είναι αξιόπιστη, αλλά και δημιουργεί και πρόβλημα σε βάθος χρόνου».

«Αν το CHP ήταν στην εξουσία, αντί για μια πολιτική συνεχούς έντασης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, με ανοιχτές τις διόδους του διαλόγου θα μπορούσε να επιτευχθεί συμβιβασμός για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων. Αυτό που κάνει ο Ερντογάν είναι να δίνει την εντύπωση ότι υποχωρεί συνεχώς υπό πίεση. Αυτό είναι βασικά αυτό στο οποίο έχουμε αντίρρηση».

