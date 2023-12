Αθλητικά

ΟΦΗ: Ο Πέπε Μελ νέος προπονητής

Ποιος είναι ο Ισπανός αντικαταστάτης το Βάλντας Νταμπράουσκας.

Ο Πέπε Μελ διαδέχτηκε τον Λιθουανό Βάλντας Νταμπράουσκας στην τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ. O 60χρονος Ισπανός τεχνικός θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο αύριο, Πέμπτη (14/12), για να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου. H διάρκεια του συμβολαίου με την ομάδα της Κρήτης ήταν το μοναδικό «αγκάθι» κατά τις διαπραγματεύσεις, καθώς η διοίκηση του ΟΦΗ ήθελε να τον «δέσει» με διετές συμβόλαιο, αλλά εκείνος επέμενε να υπογράψει έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που ο Ισπανός τεχνικός, Πέπε Μελ, θα δουλέψει εκτός της πατρίδας του, Ισπανίας. Η πρώτη φορά ήταν όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γουέστ Μπρομ το 2014.

Συγκεκριμένα, ο Πέπε Μελ, έχει εργαστεί σε Κοσλάδα, Μέριδα, Ρεάλ Μούρθια, Τενερίφη, Χετάφε, Αλαβές, Πόλι Εχίδο, Ράγιο Βαγιεκάνο, Μπέτις, Γουέστ Μπρομ, Λα Κορούνια, Λας Πάλμας, ενώ η τελευταία του ομάδα ήταν η Μάλαγα, από την οποία έφυγε στις 25 Ιανουαρίου 2023.

