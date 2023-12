Κοινωνία

Ρέντης - Τραυματισμός αστυνομικού: Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια του 18χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιστοποιήθηκε και εργαστηριακά η εμπλοκή του 18χρονου στα επεισόδια, που οδήγησαν στον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού.

-

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια στου Ρέντη που οδήγησαν στον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πιστοποιήθηκε και εργαστηριακά η εμπλοκή του 18χρονου στα επεισόδια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα χέρια του καθ' ομολογίαν δράστη που παραδέχθηκε ότι έριξε τη ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στου Ρέντη, εντοπίστηκε πυρίτιδα, σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας έφτασαν στα ίχνη του 18χρονου μέσα από μαρτυρίες από πρόσωπα κλειδιά στα οποία ο 18χρονος είχε εκμυστηρευτεί ότι το βράδυ της Πέμπτης μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κοντά στο γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» και ότι ο ίδιος τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΦΗ: Ο Πέπε Μελ νέος προπονητής

Αγρότες: Κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 50χρονης: προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης των σκύλων