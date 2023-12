Παράξενα

Πάτρα: Μωρό λίγων ημερών έμεινε “κλειδωμένο” σε αυτοκίνητο

Αστυνομικοί κλήθηκαν από τον πατέρα του παιδιού. Έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου για να απεγκλωβίσουν το βρέφος.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία γύρω στις 22:00 της Τετάρτης (13/12/23), όταν κλήθηκε να επέμβει για απεγκλωβισμό παιδιού από αυτοκίνητο στα Ταμπάχανα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, στην Πάτρα όπου βρήκαν το παιδί μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο.

Μάλιστα, χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι για να το βγάλουν από μέσα!

Σύμφωνα με το tempo24.news πρόκειται για ένα μωράκι μόλις 20 ημερών, το οποίο φαίνεται πως εγκλωβίστηκε όταν το αυτοκίνητο κλείδωσε αυτόματα.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως ο πατέρας του βρέφους κάλεσε την Αστυνομία και το μωράκι είναι καλά στην υγεία του.

