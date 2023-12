Εορτολόγιο - 14 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Πολιτισμός

Σήμερα Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των:

Μαρτύρων Απολλωνίου του κληρικού, Αρριανού του ηγεμόνος και των συν αυτοίς μαρτύρων (†286-287). Θύρσου, Καλλινίκου, Λευκίου (1), Φιλήμονος του αυλητού και Υπατίου.

Οι άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος

Οι άγιοι Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος έζησαν τον 3ο αιώνα. Κατάγονταν από τη Βιθυνία και κατοικούσαν στην Καισάρεια. Ήταν γόνοι επιφανών οικογενειών και διήγαν ευσεβή και ταπεινό βίο. Μαρτύρησαν, όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε σκληρό διωγμό κατά των χριστιανών. Χωρίς να φοβηθεί τις απειλές των ειδωλολατρών, ο Λεύκιος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στον έπαρχο Κουμβρίκιο, στον οποίο και ομολόγησε την πίστη του. Δεν δίστασε να ελέγξει τον έπαρχο, που προσπαθούσε με κάθε μέσο, να περιορίσει την διάδοση του χριστιανισμού. Εξοργισθείς ο Κουμβρίκιος διέταξε το βασανισμό του αγίου. Αφού υπέστη φρικτά βασανιστήρια, ο Λεύκιος πέθανε με αποκεφαλισμό. Η γενναία στάση του αγίου οδήγησε μπροστά στον ηγεμόνα και τον Θύρσο, ο οποίος ομολόγησε με θάρρος ότι Κύριος και Θεός του είναι ο Ιησούς Χριστός. Για την ομολογία του αυτή υπέστη φοβερά βασανιστήρια, γεγονός που οδήγησε στη χριστιανική πίστη τον ειδωλολάτρη ιερέα Καλλίνικο. Οι δύο άνδρες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Ο Καλλίνικος αποκεφαλίστηκε, ενώ ο Θύρσος θανατώθηκε με πριόνια από τους δήμιους.

