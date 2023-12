Αθλητικά

Επεισόδια Ρέντη: Απολογείται ο 18χρονος που έριξε την φωτοβολίδα

Στην ανακρίτρια ο 18χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της επίθεσης με φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού στου Ρέντη.

Στην ανακρίτρια Πειραιά θα οδηγηθεί σήμερα το πρωί στις 11:00, ο 18χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στη διάρκεια επεισοδίων στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντη. Εναντίον του συλληφθέντα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου για την αθλητική βία.

Ο 18χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών,για έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο,διατάραξη οικιακής ειρήνης και για κατοχή βεγγαλικών. Να σημειωθεί ότι όλες οι πράξεις είναι με την επιβαρυντική περίσταση που προβλέπεται στον αθλητικό νόμο.

Εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια του

Η ομολογία του για την ρίψη της φωτοβολίδας, επικυρώθηκε και από τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, έπειτα από την εξέταση δείγματος που είχε ληφθεί κατά την αρχική του προσαγωγή στη Διεύθυνση Μεταγωγών, μαζί με ακόμα 423 άτομα.

Παλεύει για τη ζωή του ο 31χρονος

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 31χρονος αστυνομικός, καθώς για έβδομη μέρα παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν είναι καλή.

