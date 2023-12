Κοινωνία

Ξάνθη – Τροχαίο δυστύχημα: Αντί για γενέθλια, κηδεία για τη 19χρονη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε για το δυστύχημα ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα"

-

Σε ναό της Ξάνθης πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, ανήμερα των 19ων γενεθλίων της, η κηδεία της άτυχης κοπέλας από την Ξάνθη η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός, και την Τρίτη άφησε την τελευταία της πνοή. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του κοριτσιού θα μαζευτούν για να συνοδεύσουν την αδικοχαμένη 19χρονη στην τελευταία της κατοικία.

Όπως είναι γνωστό, το κορίτσι είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι της, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά. Το σκυλάκι επέστρεψε στο σπίτι μόνο του και το γεγονός αυτό προκάλεσε πανικό στους συγγενείς της 19χρονης, με τη μητέρα της να βγαίνει στον δρόμο αναζητώντας τα ίχνη της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίσθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καβάλας όπου και κατέληξε.

Μιλώντας στο καθημερινό πρωινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος της οικογένειας Μιχάλης Πατεράκης τόνισε ότι πρόκειται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την τιμωρία του δράστη και τη δικαίωση της μνήμης της.

«Κατανοούμε το σοκ και τον πανικό που μπορεί να προκαλέσει η εμπλοκή κάποιου, και δη κάποιου ένστολου, σε ένα σοβαρό τροχαίο. Ωστόσο, το να κρύβεται επί δύο μέρες για να αποφύγει τη σύλληψη, το να παριστάνει τον αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος δήθεν ζητούσε πληροφορίες για να βοηθήσει, και το να παρασιωπεί κατά την κατάθεσή του την εμπλοκή του, είναι πράξεις οι οποίες θα πρέπει να κριθούν στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Δεν είμαι μάλιστα καθόλου βέβαιος αν η ομολογία του ήταν μία, έστω και καθυστερημένη, συνειδητή πράξη έμπρακτης μετάνοιας, ή αν εξαναγκάστηκε να το κάνει αφού οι συνάδελφοί του, του εξήγησαν τι νομικούς κινδύνους διέτρεχε. Ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός του για την ώρα του ατυχήματος δε μπορεί να φέρει καμία αξιοπιστία, γι’ αυτό κι εμείς απευθύνουμε έκκληση σε τυχόν άλλους μάρτυρες που ήταν παρόντες, να μας βοηθήσουν στην πλήρη κατανόηση των συμβάντων», τόνισε στην εκπομπή ο νομικός σύμβουλος των γονέων του θύματος.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αστυνομικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Καιρός - Πέμπτη: βροχές, ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας

Βοτανικός: Νεκρός μετά από φωτιά σε αποθήκη