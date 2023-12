Πολιτική

Μητσοτάκης: Στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός θα συμμάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Ποιες είναι οι τρεις προτεραιότητες της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός θα πάρει μέρος σε λίγη ώρα σε πρόγευμα εργασίας του ΕΛΚ ενώ σήμερα ξεκινά η ιδιαίτερα κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ καθώς στην ατζέντα ξεχωρίζει η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-27), με τις χώρες να καλούνται να βρουν την χρυσή τομή, ώστε να επέλθει συμβιβασμός ως προς τις προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων για τα επόμενα χρόνια.

Χθες, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε στη Σύνοδο Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες την πάγια θέση της Ελλάδας ότι το θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντι Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας – Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους δικαίου, που αποτελεί την κορωνίδα της ενταξιακής διαδικασίας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπήρξε και παραμένει από τους πρωτεργάτες της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Τη Δευτέρα απορρίφθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο των Τιράνων το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να λάβει περιορισμένη άδεια με σκοπό την ορκωμοσία του ως δημάρχου Χειμάρρας. Η απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο συνεδρίασε έπειτα από αρκετές αναβολές, καταγράφηκε λίγα 24ωρα μετά την προεξόφληση του αποτελέσματος από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Εντι Ράμα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα είναι επίσης ένα εξέχον θέμα στην ατζέντα των ευρωπαίων ηγετών. Όπως και την προηγούμενη φορά, θα ζητηθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η αντιμετώπιση της «ανησυχητικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα». «Πρέπει να είμαστε ισχυροί στην υποστήριξη του δικαιώματος του Ισραήλ να υπάρχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό του ενάντια στη Χαμάς, καθώς και να υπερασπιζόμαστε απερίφραστα το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο», αναφέρει στην επιστολή του ο Σαρλ Μισέλ. Οι 27 ηγέτες θα συζητήσουν, επίσης, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και τις προοπτικές για διαρκή ειρήνη με βάση τη λύση των δύο κρατών.

'Αλλο θέμα, που θα απασχολήσει τους ευρωπαίους ηγέτες, είναι η ασφάλεια και η άμυνα.

