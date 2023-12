Οικονομία

Εκπτώσεις: Πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ σε μεγάλη εταιρεία για παραπλάνηση καταναλωτών

Η αγορά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, έχει νόμους και κανόνες λειτουργίας για όλους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Πρόστιμο 2.000.000 ευρώ σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρικών ειδών μετά από έλεγχο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), επέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το πρόστιμο αφορά παράβαση του άρθρου 15, παρ. 2α του νόμου του ν. 4177/2013 (περί παραπλανητικών εκπτώσεων). Συγκεκριμένα, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες που παρέχονταν για συγκεκριμένα προϊόντα που πωλούνταν υπό καθεστώς ανακοίνωσης μείωσης τιμής δεν περιελάμβανε την τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή μείωσης της τιμής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Το είπαμε και το κάνουμε. Οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης και η επιβολή των προστίμων θα συνεχιστούν με μοναδικό κριτήριο την εφαρμογή του νόμου. Η αγορά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, έχει νόμους και κανόνες λειτουργίας για όλους. Ελέγχουμε την αγορά, προστατεύουμε τον καταναλωτή. Δεν θα επιτρέψουμε την ασυδοσία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται».

