Κοινωνία

Hellenic Train: Επενέναρξη δρομολογίων και τροποποιήσεις από το Σάββατο

Όλες οι αλλαγές από το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου, από την Hellenic Train.

Η Hellenic Train ενημερώνει, με ανακοίνωσή της, το επιβατικό κοινό ότι από το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023, επανακυκλοφορούν επιπλέον σιδηροδρομικά επιβατικά δρομολόγια στο δίκτυο και επέρχονται τροποποιήσεις και μεταβολές σε δρομολόγια ορισμένων γραμμών:

Συγκεκριμένα στα τμήματα:

Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα

Νέα δρομολόγια, τροποποιούνται οι χρόνοι αφίξεων και αναχωρήσεων

Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς

Τροποποιούνται ελάχιστα οι χρόνοι αναχωρήσεων και αφίξεων από τον Σ.Σ. Πειραιά

Πειραιάς-Αεροδρόμιο-Πειραιάς

Τροποποιούνται ελάχιστα οι χρόνοι αναχωρήσεων και αφίξεων από τον Σ.Σ. Πειραιά και Αεροδρόμιο

Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια

Τροποποιούνται ελάχιστα οι χρόνοι δρομολογίων στον Σ.Σ. ΣΚΑ προς Άνω Λιόσια

Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Κάτω Αχαΐα

Τροποποιούνται οι χρόνοι δρομολογίων

Άγιος Ανδρέας-Καμίνια (9 δρομολόγια)

Πρόσθεση 3 νέων δρομολογίων.

Άγιος Ανδρέας-Κάτω Αχαΐα (6 δρομολόγια)

Σιδηροδρομική κυκλοφορία Άγιος Ανδρέας-Καμίνια. Υποκατάσταση με λεωφορεία στο τμήμα Καμίνια-Κάτω Αχαΐα.

Ρίο-Πάτρα-Άγιος Ανδρέας

Τροποποιούνται οι χρόνοι δρομολογίων

Ταύρος-Κιάτο-Αίγιο

Τροποποιούνται ελάχιστα οι χρόνοι δρομολογίων στη διαδρομή Κιάτο-Αίγιο και ενεργοποιείται η στάση Διμηνιό

Θεσσαλονίκη-Λάρισα

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα.

Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Φλώρινα

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και νέα λεωφορειακά δρομολόγια στο τμήμα Έδεσσα-Φλώρινα.

Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα

Κυκλοφορία νέων δρομολογίων με τις αμαξοστοιχίες 520/521. Καταργούνται τα λεωφορειακά δρομολόγια C120/C121 και C521/52. Νέα διαδρομή στο τμήμα Λειανοκλάδι-Τιθορέα.

Αθήνα-Καλαμπάκα-Αθήνα

Καταργούνται τα δρομολόγια 882/887.

Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Δράμα

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σέρρες και τοπική εξυπηρέτηση με λεωφορείο στο τμήμα Σέρρες-Δράμα

Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο

Κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών 1682/1683.

Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή-Ξάνθη

Νέα δρομολόγια στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή-Ξάνθη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).