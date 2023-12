Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

"Η Νέα Σελήνη που έγινε προχθές στον Τοξότη συμβολίζει εμπλοκή με ζητήματα νομικά, αθλητισμού και ταξίδια" είπε η Λίτσα Πατέρα, στην αρχή της ενότητας των ζωδίων το πρωί της Πέμπτης.

Όπως τόνισε "με την Πανσέληνο σήμερα στον Αιγόκερω πρέπει να ολοκληρώσουμε τις καθημερινές μας υποχρεώσεις"

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





