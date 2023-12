Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, "Ο Πρώτος από εμάς".

-

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

Ο Σοφία μαθαίνει κατά λάθος πως ο Κοσμάς απολύθηκε και θυμώνει με τους φίλους της που της απέκρυψαν ένα τόσο σημαντικό γεγονός!

Sneak preview του 25ου επεισοδίου

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο έντονα συναισθήματα και ανατροπές.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η Έλενα θυμώνει ξανά με τον Νικόλα και μαλώνουν φέρνοντας σε αμηχανία όλη την παρέα. Η Έλσα παρακαλεί τον πατέρα της και την Κάτια να πουν όλη την αλήθεια στον Έβαν. Την ίδια ώρα, η Έλενα είναι αποφασισμένη να αρχίσει ξανά τις εξωσωματικές και να αφήσει πίσω της όσα νιώθει για τον Νικόλα. Η Κάτια ενημερώνει τον Άλκη πως θα μιλήσει στον Έβαν. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Άλκης εξαφανίζεται, κανείς δεν μπορεί να τον εντοπίσει και όλοι τρελαίνονται από την αγωνία.

Δείτε το trailer:

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

#OPrwtosApoEmas

Ειδήσεις σήμερα:

Hellenic Train: Επανέναρξη δρομολογίων και τροποποιήσεις από το Σάββατο

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Βανδή: Με την κόρη της και τον σύντροφό της στο πάρτι του καταστήματός του (εικόνες)