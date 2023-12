Κοινωνία

Πανελλαδικές 2024: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για το 2024. Η ανακοίνωση του υπουργείου.

-

Λήγει αύριο, Παρασκευή 15.12.2023, η προθεσμία για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους της αίτησης-δήλωσης για την συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το 2024.

Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με σχετική ανακοίνωση.

«Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής της εν λόγω αίτησης για φέτος λήγει αύριο Παρασκευή 15-12-2023. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» αναφέρει στην ανακοίνωση του το ΥΠΑΙΘΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Hellenic Train: Επανέναρξη δρομολογίων και τροποποιήσεις από το Σάββατο

Πάτρα: Πρόωρο μωρό βγήκε νικητής μετά από 159 ημέρες στην θερμοκοιτίδα!

Αρχαιοκαπηλία – Σέρρες: Κακουργηματική δίωξη στον 63χρονο